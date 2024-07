Dorian Popa (35 de ani) și Claudia Iosif (alias Babs) au șocat pe toată lumea atunci când au anunțat că au pus capăt dragostei lor! După mai bine de 11 ani de dragoste și susținere reciprocă, Dorian Popa și Claudia Iosif au reușit să-și construiască o viață frumoasă împreună. Totuși, în prezent, tot ceea ce le lipsește este iubirea care odată i-a unit, dar care acum s-a pierdut. Recent, frumoasa brunetă și-a spus partea de adevăr despre despărțirea lor, notează click.ro.

„Nu a vrut nimeni să se ajungă aici. Noi mai mult ca oricine, am fost o echipă, înainte de iubire. Am realizat lucruri, ne-am maturizat împreună. Sunt sigură că el nu mă uită pe mine, cum nici eu nu o să-l uit pe el. Pur și simplu, în ultimul an s-au adunat foarte multe. Eu am avut niște probleme, probabil nici eu nu m-am purtat cum trebuie. Ne-am pierdut noi doi, ca oameni. Am început să ne ciondănim. Dar un motiv real chiar nu a existat. Nimeni nu a înșelat pe nimeni, nu a fost vorba de așa ceva. Ultimul an a fost foarte greu, el avea multe concerte, era mult plecat. Eu am avut o semidepresie, și asta ne-a afectat ca relație. S-a făcut click, într-o zi, și asta a fost”, a mărturisit Babs în exclusivitate pentru cancan.ro.

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/claudia-iosif-nu-mai-tace-adevarul-ei-despre-2372413.html