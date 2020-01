Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău sunt în proces de divorț, iar în urma tuturor zvonurilor apărute în presă și la tv, potrivit cărora, ea și cu tatăl copiilor ei s-ar fi împăcat, artista a ținut să facă o serie de dezvăluiri care au avut ca scop lămurirea oricăror informații, notează click.ro.

„Bună dimineața! Am primit atât de multe mesaje, am tot citit prin presă tot felul de păreri nefondate … ca urmare am decis să vă răspund aici. Dragilor, Claudia Pătrășcanu este în primul rând, mamă, iar fericirea copiilor mei este mai presus decât orice … ei sunt singurii pentru care sunt dispusă să mai închid ochii din când în când în fața aspectelor negative din viața noastră. Așa cum am declarat până acum, sunt într-un divorț, nu s-a schimbat nimic, NU ne-am împăcat, doar am dorit să creăm un echilibru, în ceea ce privește liniștea lor sufletească. Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și pentru cele de susținere!”, a fost mesajul publicat de artistă pe rețelele de socializare, potrivit sursei citate.

