Claudia Pătrăşcanu a suferit şi a plâns, însă a ştiut să-şi adune forţele şi să meargă mai departe: a revenit în muzică, şi-a cumpărat în rate o casă în Bucureşti, dar şi o maşină. Solista face mărturisiri cutremurătoare despre cei cinci ani de căsnicie, în noul număr al revistei OK! Magazine, notează click.ro.

În recentul interviu pentru OK! Magazine, Claudia a vorbit deschis despre trădare şi despre suferinţă: “Omul pe care îl iubeam dispăruse, de o lungă perioadă de timp, din viaţa de familie. Se întâmplase cu un an în urmă ca, în viaţa iubirii mele, a tatălui copiilor mei, să apară altcineva. Soţia şi copiii nu mai contau, ne uitase, păream nişte străini. Nu mai era pentru noi. În schimb, era pentru altcineva. Am trăit mult timp în minciună, durere, suferinţă, singurătate şi umilinţă. Aveam discuţii fără nici un rezultat.”

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/sotia-si-copiii-nu-mai-contau-ne-uitase-paream-niste-straini