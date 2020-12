Nu se lasă! Claudia Pătrășcanu continuă lupta cu Gabi Bădălău, bărbatul cu care se află în divorț. Artistei îi este teamă de o decizie prin care instanța de judecată i-ar putea încredința pe cei doi copii tatălui lor, notează click.ro.

După dezvăluirile-bombă pe care le-a făcut pe Facebook, cântăreața a ținut să facă noi precizări și e hotărâtă să meargă până la CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului) dacă va fi defavorizată. „Oameni buni, dacă într-o instanță în care mă judec timp de 1 an și 4 luni nu sunt lăsată să vorbesc, răspund doar cu Da sau Nu, sunt ținută la ușă, pedepsită că am atras atenția unui jurământ mincinos, am ales să lupt singură pentru copiii mei, să încerc a face dreptate, să strig cu disperare să fiu auzită de domnul Ministru al Justiției, de Poliție, de Procuratură, poate chiar să ajung la CEDO, la mama și copilul”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Facebook, potrivit sursei citate.

