Claudia Pătrășcanu (41 de ani) a decis să se lupte până în pânzele albe cu fostul soț, Gabi Bădălău, pentru custodia celor doi copii ai lor, Gabriel (5 ani) și Nicholas (doi ani și jumătate).

Deși Gabi Bădălău și-a refăcut viața după divorțul de Claudia Pătrășcanu, el a decis să deschidă proces și să ceară în instanță custodia copiilor.

„Pentru mine e foarte greu. El e învățat cu procesele, are nu știu câte la activ. Eu am plâns când m-am văzut prima dată în sala de tribunal. El consideră că are spate, e împins de părinții lui. Ei decid pentru el și pentru viața lui, îi spun ce să facă, de parcă ar fi făcut copiii cu părinții lui și nu cu mine. Sper din tot sufletul să obțin acești copii, sunt legată de ei, cum să stea fără mama lor?”, a declarat fosta solistă de la Exxotic, în exclusivitate pentru Click!.

