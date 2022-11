„Din raportările trimestrului al treilea și, în special, din previziuni, reiese că trimestrul următor, cel puțin, dar posibil și prima jumătatea anului viitor, reprezintă o perioadă dificilă, în care companiile și consumatorii trebuie să navigheze printre provocări serioase, cu prețuri ridicate, incertitudine, și o abordare în general mult mai rezervată a mediului de afaceri. În schimb,inflația ar putea să se apropie de, sau, în scenariul optimist, să se afle deja, în zona de platou”constată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist XTB România.

Mai mult de jumătate din companiile din indicele S&P500 au raportat deja rezultatele aferente trimestrului al treilea și 71% dintre ele au depășit așteptările.

Pare o veste foarte bună, dar ea trebuie pusă în context: în medie, în ultimii 5 ani, 77% din companii au fost peste nivelul estimărilor.

De asemenea, în medie, așteptările pentru profitabilitate au fost depășite cu 2,2%, față de o medie de 8,7% în ultimii 5 ani,potrivit Factset.

Titluri din sectorul de energie și anumite companii din domeniul IT au avut efecte pozitive, dar nu a fost suficient pentru a contrabalansa surprizele neplăcute din domenii precum cel financiar, industria, serviciile de comunicații (unii giganți din IT intră în această categorie).

Rezultate dezamăgitoare pentru companiile de tehnologie

Sezonul de raportări din SUA a adus numeroase dezamăgiri și scăderi ample ale cotațiilor pentru unele din cele mai vizibile companii din tehnologie.

Dincolo de scăderile acțiunilor companiilor care dețin Google, Facebook,prima în topul deprecierilor de după anunț, sau Amazon, investitorii s-au uitat cu atenție la dinamica segmentelor care erau motoare de creștere și la estimările pentru viitor.

Ritmuri mai lente de creștere sau chiar – de neimaginat anterior – scăderi, pentru segmente considerate foarte dinamice au însemnat o reevaluare abruptă a cotațiilor.

În cazul Google, veniturile totale au fost cu 1,5 mld de dolari sub așteptări, iar segmentul YouTube a raportat scăderi de venituri de 2%, în loc de creșterea văzută de analiști.

Reclamele afișate de motorul de căutare au fost mai puțin solicitate de companii din domeniile de asigurări, financiare sau criptomonede.

Meta, ale cărei acțiuni pierduseră deja două treimi de la începutul anului, a anunțat al doilea trimestru de scădere consecutivă a veniturilor, estimând continuarea trendului în trimestrul următor.

Veniturile au scăzut cu 4%, iar costurile au crescut cu 19%.

Pariul pe metavers a adâncit pierderile din segmentul VR, care au ajuns la 9 mld. dolari anul acesta.

La Microsoft profitul a crescut cu 14% și veniturile cu 11%. Componenta de servicii de cloud, Azure, a oferit venituri cu 35% mai mari, dar piața a perceput încetinirea de la ritmurile anterioare drept o veste proastă, inclusiv prin prisma așteptărilor pentru viitor.

Veniturile din licențe Windows au scăzut cu 15%.

Potrivit Gartner, livrările de PC-uri au scăzut la nivel global cu 19,5%.

Amazon a oferit un ghidaj pentru trimestrul al patrulea sub așteptări.Încetinirea avansului veniturilor din segmentul de cloud, care a adus 20,5 mld. dolari în loc de 21,1 mld. dolari, a dat o lovitură puternică acțiunilor, care au pierdut 13% în sesiunea prelungită de după anunț.

Apple a fost una din rarele surse de optimism, cu creșteri de 8,1% ale veniturilor anuale și o surprinzătoare revenire a vânzărilor de calculatoare.

Totuși, punând lupa pe segmente, vânzările de telefoane iPhone au adus 42,6 față de 43,2 mld. dolari așteptate, cele de iPad-uri au scăzut cu 13%, iar segmentul de servicii, care include magazinul de aplicații, a adus 19,19 mld în loc de cele 20,1 mld. dolari estimate.

Acțiunile producătorului de cipuri și componente electronice Qualcomm au scăzut miercuri în sesiunea extinsă cu 7%, deși profitul a fost egal cu nivelul așteptat, iar veniturile au fost ușor peste estimări.

Motivul? Dezamăgire în fața așteptărilor trimestrului următor: profit de 2,25 până la 2,45 dolari/acțiune, mult sub 3,42 dolari/acțiune anticipat de analiști.

Gigantul danez din industria transporturilor, Maersk, a oferit profit record în raportarea sa, însă a menționat nori întunecați la orizont, aduși de povara resimțită de consumatori, care urmează a se vedea și în transporturi și logistică.

Reducerea investițiilor sub presiunile inflaționiste

Inflația și amenințarea unei recesiuni globale sunt, în opinia companiei, între cauzele estimării reducerii veniturilor, de la intervalul -1% .. +1% anterior, la -2% .. -4%.

Reducerea investițiilor sau „înghețarea” numărului de angajați afectează nu doar domenii precum cel industrial ci și cel IT, obișnuit cu o activitate intensă care solicita an de an angajări masive.

Nivelul prețurilor la energie și gaze naturale în Europa a intrat în ultimele săptămâni, până de curând, pe o tendință descendentă.

Cu toate acestea, inflația se află încă în creștere, iar gazul natural a reînceput să crească, atingând joi la ora 10.15, pe scadența decembrie, 130 EUR/MWh pe bursa din Amsterdam.

Inflație record în zona Euro. Presiuni și în SUA.

În zona Euro, inflația a atins un record de 10,7%, propulsată de o creștere de 41,9% pentru energie.

În SUA, inflația de 8,2% e în ușoară scădere, dar presiunea pe componenta care tinde să fie mai persistentă e în creștere, iar aceasta e o sursă de îngrijorare pentru banca centrală.

După ce a majorat miercuri dobânda cu 0,75 puncte, la 3,75 – 4%, Fed, prin vocea lui Jerome Powell, a insistat asupra riscului generat de inflație, oferind o pledoarie în favoarea ratelor ridicate.

Nivelul dobânzii la care se va ajunge este mai ridicat decât se credea înainte, consideră Powell, și investitorii văd un vârf de 5% anul viitor.

Piețele de capital au scăzut, cu pierderi de 2,5% pentru S&P500 și 3,36% pentru Nasdaq, după ce investitorii au înțeles că speranțele de „îmblânzire” au fost disipate, iar banca centrală nu se află deloc aproape de momentul de pauză, fapt prezentat explicit și repetat în conferința de presă de miercuri.

Cu o combinație de avertismente din partea băncilor centrale, presiuni inflaționiste încă ridicate și ajustări forțate ale așteptărilor pentru profitul companiilor listate pe burse, perioada următoare pare a fi una volatilă și dificilă pentru investitori.

Totuși, printre rândurile comunicatelor și prezentărilor din sezonul de raportări se pot găsi semnale de ajustare a cheltuielilor, prudență, limitare a riscurilor.

Consumatorii și companiile sunt în proces de adaptare, ceea ce poate însemna că, în lipsa unui nou șoc ascendent pe prețurile din energie, inflația ar putea să se apropie de, sau, în scenariul optimist, să se afle deja, în zona de platou, este concluzia analistului XTB România