La 29 august în anul 30 î.Hr., în mijlocul bucatelor de la un festin regesc, ultimul faraon al Egiptului a murit de propria mână. Este vorba despre legendara Cleopatra, prototipul femeii fatale, iubita lui Iulius Caesar și a lui Marc Antoniu și proslăvită de Shakespeare pentru „infinita ei varietate”:

„…alte femei satură

Poftele pe care le hrănesc, dar ea te face mai flămând

Când satisface cel mai mult”.

Încă de la Menes, cu 3 000 de ani în urmă, Egiptul fusese condus de faraoni și, începând cu anul 323 î.Hr., de dinastia fondată de generalul Ptolemeu din armata lui Alexandru Macedon. Cleopatra a fost ultima reprezentantă a dinastiei lui Ptolemeu.

Limba ei maternă era greaca, dar mai vorbea încă opt limbi străine, vocea ei fiind „un instrument cu multe corzi”, potrivit lui Plutarh.

Cleopatra îl sedusese pe Marc Antoniu la Tars, călătorind pe râul Cydnus pe corabia ei opulentă, care „asemenea unui tron lucitor, ardea pe apă”. În 11 ani au avut împreună trei copii și au sperat să conducă lumea, Marc Antoniu în calitate de nou Caesar, Cleopatra în calitate de parteneră și regină a Egiptului.

Însă de la moartea lui Iulius Caesar, moștenitorul său, Octavian (viitorul împărat Augustus) emisese pretenții la tronul imperiului și hotărâse că Egiptul trebuia să fie doar o provincie romană oarecare, și nu un regat independent.

În anul 31 î.Hr., Octavian a zdrobit flotele lui Marc Antoniu și ale Cleopatrei la Actium, în doar un an, legiunile sale mărșăluind către Alexandria. Marc Antoniu a plecat din oraș cu armata sa, dar întâi flota l-a părăsit și apoi cavaleria i-a urmat exemplul. Infanteria a fost copleșită în scurt timp și Marc Antoniu a fugit iar în oraș.

Îngrozită de soarta care o aștepta, Cleopatra s-a încuiat în noul ei mausoleu și a răspândit zvonul că era moartă. Aflând această veste îngrozitoare, Marc Antoniu a încercat să se sinucidă, dar a reușit numai să se înjunghie în stomac, leșinând pe un pat.

Când și-a revenit, una dintre slujitoarele Cleopatrei l-a anunțat că, de fapt, regina nu era moartă și că-l chema la ea. Purtat cu o lectică la mausoleul ei, a fost ridicat printr-o fereastră înaltă de slujitoarele Cleopatrei, prea speriate de iminenta sosire a lui Octavian ca să deschidă porțile. Aici, întins pe patul iubitei lui, Marc Antoniu a murit din cauza rănilor. Câteva zile mai târziu a sosit și Octavian, în fruntea armatei sale.

Când Cleopatra a refuzat să-l primească în mausoleu, el și-a trimis soldații pe ferestre ca s-o dezarmeze, înainte să apuce să își facă rău. Octavian i-a permis să organizeze o înmormântare splendidă pentru Marc Antoniu, care a fost îngropat în același mausoleu. Însă a dat ordin ca tot timpul să fie înconjurată de gărzile romane.

Într-o încercare disperată de a-și folosi din nou farmecele seducătoare, Cleopatra s-a îmbrăcat în cele mai transparente veșminte și s-a aruncat la picioarele cuceritorului, însă el s-a arătat imun la farmecele ei. Dându-și seama că soarta ei era să fie plimbată în lanțuri pe străzile Romei, ca o prizonieră de preț, Cleopatra s-a hotărât să se sinucidă.

Legenda spune că a ordonat ca prizonierii condamnați să fie executați cu diferite otrăvuri pentru a ști care dintre ele aduce moartea cea mai puțin dureroasă. Pe 30 august, s-a întors la mausoleul ei sub pretextul vizitării mormântului lui Marc Antoniu. Aici s-a îmbăiat și a comandat un festin somptuos. Printre delicatesele care i-au fost aduse s-a numărat un coș plin de curmale, în care fusese ascunsă și o cobră, simbol egiptean al regalității divine, dar mai important pentru Cleopatra, un șarpe extrem de otrăvitor.

La încheierea banchetului, regina i-a scris lui Octavian, implorându-l să fie înmormântată alături de iubitul ei. Acesta a trimis pe dată soldați să o împiedice să se sinucidă, însă, când au sosit, au găsit-o întinsă pe patul ei de aur, împreună cu două slujitoare muribunde la picioare.

Potrivit tradiției,strânsese la piept o cobră, însă alte relatări sugerează că au fost găsite două înțepături pe brațul ei. Avea 39 de ani și fusese faraon timp de 22.

La întoarcerea la Roma, Octavian a anunțat cu mândrie în fața Senatului: „Am anexat Egiptul la Imperiul poporului roman”. Realizarea lui a durat peste șase secole, până la cuceririle arabe din anul 639, dar prin magnifica dramă a vieții și morții sale, Cleopatra a devenit nemuritoare, cea mai cunoscută dintre toate reginele din istorie.

Tot la 29 august:

1748: Se naște pictorul francez Jacques-Louis David.

1797: Se naște autoarea lui Frankenstein, scriitoarea Mary Wollstonecraft Shelley.

1823: Simón Bolívar devine dictator în Perú.

