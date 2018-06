Cleopatra Stratan a reușit să intre în topuri cu noua piesă lansată de curând, intitulată «Te las cu inima», iar succesul piesei a făcut-o să conștientizeze cât de important este pentru ea să revină în România alături de familia ei pentru a-și demara proiectele artistice pe care le are de foarte mulți ani în minte, potrivit click.ro.

Cleopatra Stratan, chiar dacă a ieșit pentru multă vreme din atenția publicului, ea s-a pregătit intens pentru viața de artist. „Am învăţat, am terminat clasa a 9-a, mi-a descoperit pasiunile, respectiv gătitul și teatrul. Cânt mereu, canto, pian, cântam înainte și împreună cu familia. Mi-a venit ideea să fac lecții de teatru și am ajuns în Teatrul Național din Chișinău, am început lecțiile de arta vorbirii, mi-am făcut prieteni. Anul trecut am avut un examen și a fost bine. Acum am venit în București pentru promovare, dar vrem să ne reîntoarcem aici, acum stăm la Chișinău.”, a povestit Cleopatra Stratan, la „Acces Direct”, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/cleopatra-stratan-se-muta-inapoi-romania-dupa-succesul-cu-noua-piesa-te-las-cu