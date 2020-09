Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a transmis că personalul monahal și clericii nu se pot implica în campania electorală pentru alegerile locale. Într-un comunicat de presă se arată că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților reia îndemnul către toți clericii și monahii din Eparhie de a respecta cu strictețe hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin care li se interzice implicarea în orice fel de acțiuni politice partizane.

„Ca și ceilalți cetățeni, clericii și personalul monahal își pot exprima prin vot secret opțiunea politică, după criterii care vizează realizarea binelui local și național, dar și promovarea valorilor creștine în societate”, se spune în comunicat.