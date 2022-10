Antologia „PEN România la Centenar. Fotografie de război” a apărut în cadrul unui proiect aparțănând Editurii Casa de Pariuri Literare și PEN România, care au fost partenere în cadrul proiectului PEN România la Centenar, proiectul fiind scris de Un Cristian / CDPL și declarat câștigător de AFCN, la ultima sesiune de finanțare.

E o antologie aniversară, dar și o expresie a solidarității membrilor Clubului PEN cu Ucraina – tema antologiei fiind războiul. Prima ei lansare publică a avut loc pe 28 septembrie, de la ora 18, la Cinemateca Union (str. Ion Câmpineanu 21). Acest sediu a fost un loc important al rezistenței prin cultură în timpul dictaturii ceaușiste. Printre autorii din antologie s-a numărat și scriitoarea, născută la Suceava, Angela Furtună, membră a PEN CLUB și a Uniunii Scriitorilor din România, autoare care frecventa această Cinematecă în anii ’70-’80, precum și pe cea din Strada Eforie, două bastioane ale culturii libertății în anii cenzurii comuniste.

Cartea este o antologie-mesaj – gândită ca gest de solidaritate cu Ucraina: ca şi acum 100 de ani, la înființarea PEN CLUB România, cuvintele luptă pentru libertateși caută să diminueze cantitatea de suferință din lume.

Lansarea a fost însoțită de proiecția unui film documentar despre PEN România la Centenar, realizat de Un Cristian și Șerban Pîrvu.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4NF3VV9ND6k

Reproducem și cele două mici cuvinte introductive: al lui Radu Vancu, Președinte PEN CLUB România & al lui Andrei Kurkov, preşedintele PEN Ucraina.

***

Antologia “PEN România la Centenar. Fotografie de război” – Antologie-mesaj.

Antologie coordonată de Radu Vancu, Președintele PEN CLUB România

Contributorii, mari scriitori români membri ai PEN CLUB, au publicat poeme, bilingv, în limbile română și engleză:

Andrei Kurkov

Halyna Kruk

Iya Kiva

Yuliya Musakovska

Constantin Abăluță

Liviu Antonesei

Angela Baciu

Vasile Baghiu

Ana Blandiana

Iulian Boldea

Romulus Bucur

Magda Cârneci

Ruxandra Cesereanu

Nicolae Coande

Marian Coman

Dan Dănilă

Simona-Grazia Dima

Denisa Duran

Lia Faur

Angela Furtună

Mihail Gălățanu

Cătălin Ghiță

Bogdan Ghiu

Mariana Gorczyca

Dina Hrenciuc

Ioana Ieronim

Vasile Igna

Ligia Keșișian

Daniela Luca

Riri Sylvia Manor

Viorel Marineasa

Ioan Matiuț

Nicolae Grigore Mărășanu

Victoria Milescu

Ioana Miron

Ioana Morpurgo

Ioana Nicolaie

Iulia Pană

Cezar Pârlog

Daniel Pișcu

Elena Liliana Popescu

Alexandru Potcoavă

Ofelia Prodan

Daniela Rațiu

Adrian G. Romila

Radu Sergiu Ruba

Doina Ruști

Bogdan Suceavă

Radu Ulmeanu

Doina Uricariu

Radu Vancu

Lidia Vianu

Ștefan Vida Marinescu

Ioan Vieru

Miruna Vlada

Claudia Voiculescu

Andrei Zbîrnea

***

Poemul scris de Angela Furtună pentru Antologia “PEN România la Centenar. Fotografie de război”

Angela FURTUNĂ:

Statui mișcătoare

când a ajuns și la mine războiul,

de fapt ciocănea la ușă

copilul fugit din Azovstal –

el mi-a povestit că toate păpușile fuseseră împușcate

ca și mama și sora cea mare,

în timp ce tata a rămas în galeria subterană

cântând lângă mitraliera lui,

dar poate că era doar corul de îngeri negri

ce trag cerul sub pământ

am luat copilul în inima mea și l-am zămislit din nou –

în fond, el a înțeles imediat că noi doi

suntem statuile mișcătoare ale lui Dedal

orbecăind prin Labirint

i-am întrebat pe zei ce ne mai rămâne nouă

dacă mai avem de văzut

doar un apus de soare

și niciun răsărit

Drifting Statues

when the war got to my door as well,

actually knocking on the door

the child escaped from Azovstal –

it is he who retold me that a

ll the puppets had got shot

just as his mother and elder sister

had been,

while his father had remained captive

in the subway gallery

chanting by the side of his machine gun,

but it might as well have been

only the chorus of black cherubim

that are pushing the sky down

under the earth

I took the child into my heart

and I’ve given him a new lease of life –

essentially, he took it in at once:

that we two were Daedalus’ drifting statues

groping our way along the labyrinth

I asked gods

what else is left for us, mortals,

to see if only a sun-setting

and no sun-rising

(traducere de Ligia Doina Constantinescu)

Angela FURTUNĂ: Scriitoare, eseistă, jurnalistă. Autoare și Coordonatoare de proiecte de cercetare și de comunicare (2002 – 2022): transdisciplinaritate, pedagogia memoriei: Holocaust și Gulag, literatura exilului, Monica Lovinescu: est-etică și estetică.

Angela FURTUNĂ: Writer, essayist, journalist. Author and co-ordinator of research and communication projects (2002-2022) in transdisciplinarity, in memory pedagogy: in Holocaust and Gulag Studies, in literature of exile, in Monica Lovinescu: east-ethics and aesthetics.

