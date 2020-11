Clubul de fotbal de Liga a III-a, Bucovina Rădăuți, va primi 80.000 de lei de la bugetul local, după ce rămăsese fără nici un ban. Decizia acordării banilor a fost luată, astăzi, de deliberativul local, la limită, cu 10 voturi pentru și 9 împotrivă. Hotărîrea a venit în urma unui amendament făcut de consilierul PER, Aurel Olărean, la rectificarea bugetului. Înaintea votului, noul primar al Rădăuților, Bogdan Loghin a susținut că nu este de acord să fie dați bani pentru fotbal, deoarece altele ar fi prioritățile orașului. Săptămîna trecută, antrenorul-jucător Iulian Ionesi postase următorul mesaj pe pagina de Facebook a Bucovinei Rădăuți: „Munca acestor copii merită apreciată și de noua conducere a Primăriei Rădăuți, motiv pentru care sperăm să avem cît mai urgent o discuție cu domnul primar Bogdan Loghin, pentru că, de zece zile, conturile clubului sînt goale. Ne batem de ani de zile cu echipe care au niște bugete imense față de noi, dar am fost mereu în față în clasament prin munca și seriozitatea noastră. Ne-am descurcat cum am putut la meciurile trecute, dar deja este prea mult. De aceea fac un apel către toți rădăuțenii să fie alături de acești copii de la CSM Bucovina pentru că ne dorim să terminăm anul între primele trei echipe din seria noastră”. Între timp, Bucovina Rădăuți a cîștigat cu 2-1 partida din deplasare cu Hușana Huși. Bucovina Rădăuți este pe locul 2 în clasamentul Seriei I a Ligii a III-a cu 16 puncte, cu trei mai puține decît liderul Știința Miroslava și cu două în plus față de ocupanta locului 3, Șomuz Fălticeni.