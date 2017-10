Acest amplu eveniment, cu un format unic in tara, isi are deschiderea oficiala in data de 4.10 orle 17:30, in Piata Victoriei. In fata Operei Romane din Timisoara, circa 100 de copii vor dansa sincron, doua din ritmurile prezente in Festival, vals vienez si salsa.

Ulterior, in foaierul Operei vor fi speech-urile oficialilor, prin care se marcheaza inceputul Festivalului. Incepand cu data de 5.10 evenimentele de Tango argentinian, dans de societate, dansuri caraibiene sau dansuri sportive se vor împleti armonios prin seminarii tematice, concerte, spectacole de tango argentinian, salsa flash-mob-uri, concursuri de dans, petreceri dansante.

Unul dintre momentele marcante ale Festivalului va fi, cu siguranță, competiția WDSF

International Open Standard & Latin (7-8 octombrie) organizată în parteneriat cu Federația Română de Dans Sportiv și ANST și care, anul acesta va aduce la Timișoara, nu mai puțin de 20 arbitri de mare calibru din 20 țări diferite!

Competiția se adresează atit copiilor ,juniorilorI și II, echipelor de tineret , de adulți dar și de amatori, anul trecut înregistrând un număr record de peste 500 de perechi participante, la Sala Polivalenta Dubravita.

Clubul sportiv “Magnum Team” a luat naștere în anul 2005 si s-a evidentiat inca de la început, prin performanță și profesionalism în fiecare acțiune în care s-a implicat.

Diana și Raul Avram, fondatori si antrenori consacrați pe scena timișoreană care au reușit performanța de a organiza în aprilie 2007 prima ediție a Cupei Baroque si primul concurs național de dans sportiv organizat în Timișoara după 7 ani de pauză. respectiv Campionatul Național al României (edițiile 2008 și 2009) un început al competițiilor de talie înaltă organizate de Magnum Team.

In 2013 prima editie TIMIȘOARA INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL, competitie internationala organizata cu success , acum cel mai amplu eveniment de dans din partea de vest a țării, ajuns în 2017 la ediția a V-a.

*Ca noutate din partea echipei Magnum Team “Concertul extraordinar Fusion” organizat in parteneriat cu o formatie de 13 muzicieni din Italia orchestra di Porta Palazzo, care vor interpreta live melodii din repertoriul propriu si international, pe ritmurile dansurilor prezente in festival. Toate aceste ritmuri vor fi evidentiate prin dans de dansatori profesionisti, realizandu-se astfel un moment de fuziune intre toate stilurile de muzica si dans.

Ca locatie, a fost ales unul dintre locurile istorice ale Timisoarei, in situl arheologic din piata Sfantul Gheorghe, pentru a imbina traditia, istoria cu arta dansului si a muziicii.