La data de 16 septembrie a.c., la Tulcea, membrii fondatori și aderenți ai clusterului Bio Danubius au convenit o orientare mai pronunțată a clusterului spre cercetare aplicată pentru nevoile fermierilor și a altor producători și procesatori de produse certificate ecologic. Astfel, clusterul va fi mai activ în atragerea producătorilor în comunități de practică împreună cu cercetători și inovatori, pentru a permite trecerea la o agricultură mai bine integrată în tranziția verde.

Managementul clusterului va fi asigurat de USH Pro Business, cu puncte de lucru la Tulcea (sediul – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” – INCDDD) și Constanța.

“Sunt onorat să fiu implicat în acest proiect în care voi susține creșterea rolului cercetării în zonele umede. Sunt angajat să-l pot conduce către tranziția verde (European Green Deal), cu accent pe zonele agricole din Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării şi cele adiacente de pe tot parcursul Dunării” a declarat Edward Bratfanof, noul președinte al clusterului.

„Fermierii sunt deschiși la inovare, dar au nevoie de orientare pe proiecte aplicate, în care rezultatele cercetării să se transforme în avantaje clare, pentru fermierul ecologic” a declarat Aurel Petruș, noul vicepreședinte al clusterului, președintele Asociației de fermieri „Ștefan cel Mare”.

„Sunt extrem de onorat să fac parte din conducerea acestui cluster de tradiție și, în calitate de membru fondator, observ că asistăm la un moment de revitalizare a acestuia. Mă voi implica în atragerea de cât mai mulți fermieri în regim de certificare ecologică” a declarat Marian Ivanciu, vicepreședinte al clusterului și Director General al Ponticasig SRL.

„Așa cum am susținut și în cadrul evenimentului “AL 28LEA SIMPOZION ȘTIINȚIFIC “DELTAS AND WETLANDS” 2021, 13 – 18 Septembrie în Tulcea, unde am prezentat o comunicare științifică legată de cluster, Bio Danubius poate deveni primul laborator viu în domeniul agroecologiei din România, având numeroase evoluții pozitive legate de acest concept, inclusiv elaborarea unui prim standard privat, voluntar, în domeniul ecologic. În viziunea noastră, Bio Danubius va deveni o platformă de învățare transformativă și interactivă, bazată pe co-creare și invoare, care să permită dezvoltarea unor noi forme de agricultură, bazate pe principiile agroecologiei, în regiunile din zona Deltei Dunarii și a regiunilor umede de pe cursul Dunării. Acest lucru se poate realiza numai prin comunități de practică care să favorizeze cercetarea aplicată în care să fie în centrul atenției producătorii înșiși. ” a declarat Costin Lianu, președintele Asociației Inter- Bio.