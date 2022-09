Compania Națională de Investiții a aprobat schimbarea soluției de încălzire a viitoarei Săli Polivalente de 5.000 de locuri din Suceava propusă de Primăria Suceava de pe gaz metan pe pompe cu căldură și panouri fotovoltaice. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu după discuțiile purtate cu conducerea CNI. ”Am participat astăzi la București la o intînire cu conducerea CNI,cu reprezentanții firmei S.C.Mis Grup SRL Bistrița,cu proiectantul general ,cu arhitecți, referitor la schimbarea soluției de încălzire de pe gaz metan pe pompe cu căldură și panouri fotovoltaice. S-a cazut de acord în principiu cu soluția propusă de incalzire pe pompe de caldura apa-sol și panouri fotovoltaice,urmând sa fie prinse in proiectul tehnic și modificate în devizul general. Este o modificare esentială privind costurile legate de în incălzirea viitoarei săli polivalente”, a declarat Lungu.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings