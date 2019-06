Compania Națională de Investiții a solicitat Primăriei Suceava să-i pună la dispoziție un amplasament pentru construirea unei arene sportive de capacitate mică omologată UEFA. Potrivit primarului Ion Lungu, CNI are un program prin care finanțează construirea a două tipuri de arene omologate în baza cerințelor UEFA, și anume, un stadion de 105/68 de metri cu nocturnă și tribune pentru 500 de spectactori și o bază sportivă de 40/20 de metri pentru minifotbal. Primarul a adăugat că programul prevede și amenajarea de vestiare și parcări. Ion Lungu a mai spus că terenul propus pentru realizarea investiției face parte din cele 12 hectare deținute de municipalitate la intrarea în Suceava dinspre Fălticeni. El consideră că ar fi bun și un stadion nou pentru 500 de spectatori, fiindcă ulterior Primăria s-ar putea implica în mărirea capacității arenei.

