Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis, printr-o hotărâre adoptată luni, prelungirea cu încă 14 zile a sistemului de învățământ on line. Prin această nouă hotărâre, Comitetul aprobă prelungirea suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line, pentru perioada 9 – 23 decembrie 2020.

