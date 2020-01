Organizațiile membre ale Coaliției pentru Educație fac apel la Executiv, Ministerul Educației și Cercetării și la autoritățile locale pentru ca, împreună, să rezolve de urgență problema școlilor și grădinițelor cu WC-uri în curte. Au trecut 9 luni de la fatidicul accident prin care un copil de 3 ani a murit într-o unitate de învățământ cu grup sanitar neconform și amplasat în exteriorul construcției unității de învățământ. Suntem la un pas de tragedia de a pierde alte vieți în fiecare zi. Timpul descinderilor mediatice și a proiectelor pe hârtie trebuie să ia sfârșit.

Școlile și grădinițele cu WC-urile în curte TREBUIE să fie modernizate, fie închise, fie înlocuite cu construcții noi. “Recenta descindere a d-nei ministru Monica Anisie din păcate nu reflectă o noutate nici pentru domnia sa, nici pentru organizațiile membre ale Coaliției și nici pentru cetățenii acestei țări. În mai 2019, Ministerului Educației și Cercetării anunța asumarea unui Program Național de instalare de grupuri sanitare ceea ce presupunea alocarea a 64,9 milioane de lei către 858 de scoli care au toaleta în curte, fără apă și canalizare. Ce s-a întâmplat cu acel program? Care au fost și sunt acțiunile Ministerului Educației și Cercetării cu privire la funcționarea și implementarea acelui program. Ne-a fost tuturor clar că descentralizarea și autoritățile locale nu reușesc să soluționeze aceste probleme, iar acest program era gândit tocmai pentru a rezolva mai rapid această problemă. Timpul descinderilor cu presa și a proiectelor pe hârtie trebuie să aibă un sfârșit. Așteptăm proiecte concrete și cu rezultate immediate, care să asigure, în primul rând, siguranța copiilor în școli și în al doilea rând condiții de minime igienă”, Diana Certan, membră Consiliul Director al Coaliției pentru Educație.

Au trecut deja 9 luni de când o țară întreagă a fost afectată de moartea copilului de 3 ani și durerea părinților acestuia. Am avut speranța că instituțiile responsabile au înțelepciunea necesară să rezolve această problemă. Am spus-o și în aprilie 2019 și o repetăm și acum: Oricât de mult am fi pe teren – și avem organizații care inclusiv au construit sau renovat infrastructură educațională -, realitatea este că ONG-urile nu își pot asuma această responsabilitate. Suntem în 2020, iar situația în care suntem este responsabilitatea directă a unui sistem slab gestionat și subfinanțat, și în nici un caz doar a unui cadru didactic și director.

punerea mediatică nu aduce soluții acestor comunități/școli, directori și profesori care sunt prinși la mijloc și care au nevoie de acțiuni concrete. De aceea, Federația Coaliția pentru Educație solicită public d-nei ministru Anisie să ofere informații cu privire la acțiunile concrete cu privire la soluționarea acestei probleme, care de altfel ar fi trebuit să fie una din prioritățile zero ale prezentului mandat, dat fiind că vorbim de punerea în pericol a dreptului la viață a copiilor. Aceste școli nu trebuie să funcționeze astfel și numai printr-un program național cu mecanisme clare și norme de implementare imediată această problemă poate fi soluționată având în vedere capacitatea slabă administrativă la nivel local.

În acest sens Coaliția pentru Educație face o solicitare publică și cere Ministerului Educației, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, furnizarea următoarelor informații:

Care este strategia, acțiunile concrete și calendarul d-nei ministru Monica Anisie cu privire la soluționarea problemei unităților școlare cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ?

Care este stadiul de implementare a Programului național de amenajarea și asigurare a toaletelor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat demarat de Ministerul Educației și cercetării în mai 2019? Câte, din cele 858 de școli prinse în program în 2019, dețin în acest moment grupuri sanitare corespunzătoare și funcționează conform normelor?

Care este numărul de unități de învățământ cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ în ianuarie 2020? Care este situația lor pe fiecare județ?

Ce demersuri concrete urmează a fi făcute pentru a moderniza și restul de 631 de școli (diferența dintre totalul școlilor neconforme 1489 și cele 858 deja finanțate) care nu au fost prinse în schema de finanțare lansată anul trecut?

Din ce fonduri se va face modernizarea și care sunt autoritățile implicate în soluționarea în totalitate a acestei situații?

Despre Federația Coaliția pentru Educație

Fondată în iunie 2015, Federația Coaliția pentru Educație reunește organizații neguvernamentale active în domeniu și își propune să coaguleze energii și resurse pentru a susține dezvoltarea școlii în care fiecare vrea și poate să își împlinească potențialul (www.coalitiaedu.ro).