Cobrex Trans Brașov a anunțat că a decis închiderea curselor de linie pe rutele București-Suceava și Suceava-Madrid, care trebuiau operate începînd cu data de 14 iunie. Compania a precizat că hotărîrea a fost luată din considerente operaționale. Potrivit Cobrex Trans, rezervările de bilete pentru rutele menționate nu mai sînt disponibile începînd de astăzi. Totodată, compania aeriană asigură toți clienții că vor primi integral suma achitată pentru bilete. Banii pot fi recuperați de la agențiile de turism care au furnizat bilete sau direct de la operatorul aerian prin intermediul unei solicitări din partea clienților la numerele de telefon: 004.0741.245.337 sau 004.0741.245.338.

