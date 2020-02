Deputatul PSD de Suceava, medicul Maricela Cobuz, a amintit astăzi de Ziua mondială a luptei împotriva cancerului că Guvernul PSD a implementat numeroase programe de screening, finanțate nerambursabil de Uniunea Europeană și a achiziționat 8 autospeciale pentru depistarea cancerului de col uterin. Cobuz susține că educația pentru sănătate și conștientizarea importanței profilaxiei pentru orice boală, dar mai ales pentru bolile incurabile, au devenit mai mult decât vitale în secolul XXI.

În prezent, 8,2 milioane de persoane mor din cauza cancerului în fiecare an, în lume, dintre care 4 milioane mor prematur (la vârste între 39 și 60 de ani). În România, lupta împotriva cancerului s-a instituit prin Legea 274 din 2015, prin care s-a declarat ziua de 4 februarie — Ziua luptei împotriva cancerului. ”Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este parte a campaniei mondiale în lupta cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptate la summit-ul mondial împotriva cancerului pentru noul mileniu, desfășurat la 4 februarie 2000. Acest document consemnează necesitatea unei alianțe puternice între cercetători, profesioniști din domeniul sănătății, pacienți, guverne, parteneri din industrie și mass-media în lupta împotriva cancerului. Cancerul este una dintre principalele cauze de deces în întreaga lume, afectând anual femei și bărbați, tineri și vârstnici. Cancerul la plămân, stomac, colon, ficat, sân, col uterin sunt cele mai frecvente cazuri care duc la mortalitate, provocând aproximativ 13% din totalul deceselor pe plan mondial. Aproximativ 30% dintre cazurile de deces din cauza cancerului au drept cauză un indice crescut al masei corporale/obezitate, lipsa din alimentație a fructelor și legumelor, consumul de alcool și tutun”, a spus Cobuz. ”Ca deputat în Comisia pentru sănătate şi familie şi medic pediatru voi milita în permanență pentru sănătatea populației, astfel încât persoanele care au fost depistate cu boli incurabile să beneficieze de tratamente moderne, de ultimă generație”, a încheiat parlamentarul social democrat. Ziua mondială de luptă împotriva cancerului, are ca temă pentru 2019-2021 ”I Am and I Will” (Sunt și voi fi), militându-se, cu acest prilej, pentru accesul egal al tuturor pacienților la cele mai noi terapii împotriva bolii. Inițiativa are drept scop sporirea gradului de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică.