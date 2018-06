Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat joi că aparatul RMN repartizat de Ministerul Sănătății Spitalului Județean Suceava va intra în funcțiune începînd cu data de 1 iulie. Cobuz a arătat că aparatul a fost achiziționat prin proiectul ”Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar” finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

”Prin Programul de Guvernare PSD definește domeniul sănătății ca fiind un domeniu strategic pentru România, alături de educație și apărare, astfel Guvernul și Ministerul Sănătății și-au asumat răspunderea de a dota cu echipamente medicale performante fiecare unitate medicală din țară, acest lucru fiind un pas important în asigurarea serviciilor medicale de calitate. La începutul anului 2018, Ministerul Sănătății a semnat contractele de achiziție de echipamente de imagistică de tip Rezonanță Magnetică Nucleară (24), iar unul dintre acestea a fost deja repartizat Spitalului Județean Suceava. Ministerul Sănătății a achiziționat aparatele RMN prin proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Echipamentele de imagistică de tip Rezonanță Magnetică Nucleară au fost recepționate săptămâna aceasta. Instalarea echipamentelor a început deja iar darea în folosință va fi începând cu 1 iulie a acestui an. Aparatul RMN de tip Tesla va asigura explorări gratuite pentru pacienții spitalului și vine în completarea dotării Laboratorului de Radiologie și Imagistică. Preocuparea pentru sănătate nu are culoare politică iar acțiunile noastre trebuie să vină întotdeauna în interesul cetățeanului. Mă bucur enorm pentru această realizare, știind că am contribuit personal la îndeplinirea obiectivului din Programul de Guvernare”, a declarat parlamentarul social democrat.