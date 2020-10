Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz anunță că PSD a pregătit un nou plan de salvare a României ”care va repara distrugerile guvernărilor de dreapta”. ”Partidul Social Democrat a fost întotdeauna alături de români. PSD are soluții pentru a redresa această țară, așa cum a demonstrat în toți acești ani. În fiecare domeniu de activitate au fost făcute investiții majore, astfel încât România să se dezvolte alături de celelalte state din Uniunea Europeană. În momentul de față, PSD are soluții pentru a readuce România pe drumul cel mai bun. Decizia românilor, care va fi exprimată prin vot la alegerile parlamentare, va îndrepta România spre o creștere economică așa cum a demonstrat de fiecare data când a fost la guvernare acest partid”, a spus Cobuz. Parlamentarul social democrat a arătat că într-un an de zile de guvernare liberală, România a cunoscut pierderi în toate domeniile, iar economia țării a avut de suferit. ”Peste 30.000 de IMM-uri ar fi trebuit să primească 1 miliard de euro, bani promiși de actuala guvernare, lucru nerealizat de PNL. Din păcate, cifra de afaceri a IMM-urilor a scăzut cu 14% în acest an. Peste 500.000 de locuri de muncă au fost desființate, iar rata șomajului a crescut, ajungând la 5,3% (față de 3,1% în guvernarea PSD). Economia României a scăzut 4,6% față de anul trecut și este în continuă scădere. Cifra de afaceri în industrie a scăzut în perioada ianuarie-iulie 2020 cu 12,8%, față de aceeași perioadă a anului 2019, datoria publică a României crescând la 100 de miliarde de lei în doar 9 luni de guvernare. PSD a pregătit un nou plan de salvare a României pentru domeniile: sănătate, învățământ, cultură, economie, industrie, mediul de afaceri, muncă și protecție socială, infrastructură, construcții, turism. Planul urmează să fie prezentat românilor în perioada imediat următoare, deoarece PSD este singurul partid care știe să repare distrugerile guvernărilor de dreapta”, a declarat Cobuz.