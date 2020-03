Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, consideră că transformarea Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava în unitate privind tratarea virusului COVID-19 nu este cea mai bună soluție, având în vedere imposibilitatea de preluare și tratare a pacienților cu alte patologii. Cel mai corect, a spus Cobuz, ar fi trasformarea într-un spital de tip covid a unei unități medicale mai mici, cum ar fi un spital municipal. ” Spitalul Județean Suceava trebuie redeschis pentru ceilați pacienți și să asigure urgențele medicale din zonă. Este foarte riscant de transferat pacienții în stare gravă din Suceava la alte spitale, deoarece Suceava a devenit unul dintre cele mai mari focare de covid din țară Spitalul Județean. Suceava deservește o populație a județului de peste 600.000 de locuitori și preia multe cazuri din județele limitrofe. Spitalul are o Maternitate de nivel III care tratează cei mai gravi copii și prematuri din regiuniea Nord-Est a țării”, a declarat parlamentarul social democrat. ”În ceea ce privește personalul medical, solicit autorităților administrative și actualei guvernări să găsească de urgență o soluție pentru cazarea în condiții sigure în afara programului de spital, și nu trimiterea acestora în propriile familii unde-și pot infecta persoanele dragi. În aceste momente grele trebuie să oferim protecție cadrelor medicale și pacienților în aceeași măsură. În situații de criză nu trebuie să luăm decizii pripite care să agraveze și mai mult starea actuală”, a mai spus Maricela Cobuz.

