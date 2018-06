Declarație politică a deputatului PSD de Suceava, Maricela Cobuz. ”Prin Programul de Guvernare, PSD și-a asumat repornirea și dezvoltarea activității Institutului Cantacuzino. Institutul, care a devenit obiectiv strategic național odată cu trecerea în subordinea Ministerului Apărării Naționale, va asigura independența României în ceea ce privește producția de vaccinuri și a altor seruri și medicamente de importanță vitală, atât pentru țară cât și pentru export.

La sfârșitul lunii mai a acestui an, Ministrul Apărării, Mihai Fifor a declarat că Institutul Cantacuzino a devenit o instituție militară a statului care se subordonează rigorilor militare.

Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 200 de posturi pentru a asigura necesitatea funcționării Institutului. Vor fi posturi pentru cercetători, medici dar și angajați care vor asigura procesul de producție.

Până la finalul acestui an, Institutul Cantacuzino va relua producția de Polidin și de Cantastim, astfel în anul 2019 se vor asigura vaccinuri românești sigure, ieftine și în cantități suficiente pentru toți copiii din România.

Institutul are o importanță deosebită datorită faptului că este unul din cele 11 institute din lume, printre cele 7 europene care produce vaccinul gripal și vaccinul BCG (utilizat pentru imunizarea împotriva tuberculozei) din Europa. Prin repornirea activității Institutului România va fi un sprijin important pentru Organizația Mondială a Sănătății prin exportul unor vaccinuri, a unor medicamente de importanță vitală, contribuind la asigurarea stării de sănătate pentru populație.

Prin finanțarea de către statul român și trecerea în subordinea MApN, Institutul Cantacuzino asigură independența față de importul acestor medicamente sau lipsa lor atunci când sunt necesare.

O altă promisiune din Programul de Guvernare este îndeplinită, contribuind succesiv la starea de sănătate a populației”.

