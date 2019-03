Miercuri, 20 martie 2019, Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat cu 185 de voturi pentru, legea care prevede noi reglementări privind acordarea indemnizaţiei de hrană pentru personalul din universităţile de stat şi scoaterea limitării sporurilor aferente gărzilor personalului medical, a anunțat deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz. ”De asemenea, în baza legii, personalul didactic încadrat pe funcţiile de inspector şcolar general adjunct, inspector şcolar de specialitate şi inspector şcolar va beneficia de majorarea salarială cu 20%. Începând cu data de 1 iulie 2017, salarizarea personalului bugetar se face în conformitate cu Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Modificările, aduse în prezent la această lege, au venit în urma mai multor solicitări din partea autorităților/insituțiilor publice și a sindicatelor. În calitate de deputat PSD, medic și cadru didactic, am votat pentru adoptarea proiectul de lege care prevede modificările la Legea-cadru 153/2017. Prin adoptarea de către Parlament a acestui proiect legislativ, se va asigura o calitate durabilă a politicilor naționale, care vor contribui la dezvoltarea societății spre mai bine”, a declarat Maricela Cobuz.

