Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, consideră că vizita premierului Ludovic Orban în județul Suceava este de fapt ”praf” în ochii sucevenilor.

”După ce singurul județ din țară a fost izolat și rupt complet de restul țării, după proasta decizie de a transforma Spitalul Județean de Urgență Suceava în spital covid, vizetele dumneavoastră în județ pentru alte domenii nu mai interesează pe nimeni. Ce veți spune miilor de pacienți care în prezent nu pot fi tratați într-un spital covid sau dacă ajung în acest spital, cu probleme grave, stau în așteptarea rezultatului la testul covid, timp în care boala se poate agrava. Pacienții oncologici la care stadiile bolii au avansat, revenind la spital, pacienții cronici, hipertensivi, diabetici, cu afecțiuni neurologice și chiar AVC, la care tratamentul din primele minute în condiții de spitalizare este salvator, nu merită această soartă. Nu veți spăla imaginea orașului nici măcar dacă veți face o vizită la spital. Cum explicați sucevenilor că cel mai mare oraș din județ are secțiile din spital închise, funcționând doar ca și ”covid și noncovid”? Dar faptul că din 1200 de paturi, sunt internați aproximativ 400 de pacienți?”,a spus Cobuz.

Aceasta consideră că ”haosul” provocat de conducerea liberală în sistemul de sănătate trebuie stopat. ”În calitate de deputat și medic am înțeles necesitatea protejării cetățenilor de virusul covid-19 în momentul declanșării pandemiei. Nu am înțeles de ce nu ați deschis Spitalul Nou din Fălticeni care era în procent de 90% finalizat, necesitând doar achiziția de aparatură medicală. Nu am înțeles de ce conducerile unor spitale trebuia făcută de către unii oameni cu ”școala vieții”, care nu aveau nici un raport cu domeniul sănătății, mai mult decât atât erau patroni de pompe funebre. Când veți veni în Parlament să ne prezentați sumele reale cheltuite în contextul pandemiei, sau măcar să publicați transparent pe site-ul Guvernului firmele care au avut contracte fără licitație pentru produse medicale (inclusiv achiziția de viziere, măști, combinezoane, mănuși, dezinfectant). Stimați guvernanți PNL, nu transformați sistemul public de sănătate într-o cacealma”, i-a transmis Cobuz lui Orban.

Aceasta a subliniat că PSD cere redeschiderea urgentă a secțiilor închise din marile spitale, atât din Suceava cât și din țară, pentru accesul bolnavilor cronici la serviciile medicale și tratament adecvat.