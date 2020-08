Astăzi, în partea de est a județului Suceava se menține avertizarea cod galben de căldură și disconfort termic. Mâine, în intervalul orar 03.00-23.00, zona de munte a județului nostru va fi sub atenționare cod galben de ploi și vijelii. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, la început în Banat și Crișana, apoi cu precădere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și local la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată care se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de l/mp și izolat 40-50 de l/mp.

