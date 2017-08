Pe 2 și 3 august, județul Suceava va fi sub avertizare cod galben de căldură și disconfort termic. Meteorologii au anunțat că în nordul și estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, Moldova, Muntenia și Dobrogea, disconfortul va fi ridicat, iar maximele termice se vor situa în general între 35 și 37 de grade. Potrivit Adinistrației Naționale de Meteorologie valul de căldură va persista și la sfârșitul săptămânii.

, 2.0 out of 10 based on 1 rating