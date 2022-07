Județul Suceava se afla sub avertizare meteo cod galben de disconfort termic ridicat în zilele de 24 și 25 iulie.

Pe parcursul zilelor de duminică (24 iulie) și luni (25 iulie) valul de căldură va persista în regiunile sudice și sud-estice, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În general temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade. Notă: De marți (26 iulie) valul de căldură se va extinde din nou și va cuprinde cea mai mare parte a țării.