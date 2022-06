Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică temporar accentuată valabil astăzi în județul Suceava între orele 11:00 și 21:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, în Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și local în Transilvania, temporar vântul va avea intensificări (viteze la rafală de peste 55…75 km/h și izolat 80 km/h) și vor fi perioade cu vijelii, frecvente descărcări electrice, grindină și averse torențiale. Cantitățile de apă vor depăși 20…30 l/mp.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități al disconfortului termic în sudul Olteniei, sudul și estul Munteniei, vestul Dobrogei și în extremitatea sudică a Moldovei.