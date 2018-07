Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și de cantități importante de apă valabilă pentru județul Suceava. Avertizarea a intrat în vigoare de astăzi la ora 11:00 și este valabilă până miercuri, la ora 21:00. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse local torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua și aspect de vijelie și izolat căderi de grindină.

Prin acumulare sau în intervale scurte de timp se vor înregistra cantități de apă de peste 25 l/mp și pe arii restrânse 40…50 l/mp.

, 3.0 out of 10 based on 1 rating