Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru județul Suceava valabil pentru marți, 4 mai, de la ora 12.00 până la ora 23.00.

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Moldovei și în zona Carpaților Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.