În zona de munte a județului Suceava va fi instituită o avertizare cod galben de ninsori și viscol. Atenționarea va fi valabilă de astăzi, de la ora 22.00, pînă miercuri 13 februarie, la ora 02.00. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi ninsori importante cantitativ și se va depune strat consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari la altitudini de peste 1.500 de metri, unde temporar rafalele vor depăși 80-90 de km/h și va fi viscol. ANM a mai informat că de astăzi, de la ora 20.00 și pînă pe 13 februarie, la ora 10.00, în majoritatea regiunilor vor fi precipitații și local se vor acumula cantități cuprinse între 10 și 20 de l/mp. Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating