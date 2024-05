Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ploi abundente valabil în județul Suceava începând de astăzi, 18 mai, ora 16:00 și până miercuri, 19 mai, ora 16:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, în cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, în Carpații Orientali și jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu averse și cu caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp și pe alocuri de peste 40…50 l/mp.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating