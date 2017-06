Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ploi torențiale valabil pentru județul Suceava din această seară, de la ora 18:00 și până joi, la ora 23:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menţionat, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat și se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua și aspect de vijelie şi pe arii restrânse căderi de grindină.

În intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor înregistra cantităţi de apă care vor depăşi 20…30 l/mp și pe spații restrânse 50…70 l/mp.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating