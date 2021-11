Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de vânt puternic valabilă pentru zona de munte a județului Suceava. Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în perioada 29 noiembrie, de la ora 14:00 și până pe 30 noiembrie, la ora 3:00. În acest interval, în Carpații Orientali, la altitudini de peste 1700 m, rafalele de vânt vor depăși 80…90 km/h și pe alocuri va ninge viscolit.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating