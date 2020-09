Județul Suceava se va afla sub atenționare cod galben de vreme rea, începând de astăzi, de la ora 18.00, și până mâine, la ora 12.00. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în Oltenia, Moldova și local în Muntenia, Transilvania și Maramureș vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată care se va manifesta prin averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 25-35 de l/mp și pe arii restrânse, îndeosebi în Moldova și în zona de munte, 40-60 de l/mp. De mâine după-amiază și până vineri, va ploua însemnat cantitativ îndeosebi în jumătatea de nord a țării.

