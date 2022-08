Centrul Meteorologic Regional Moldova a emis o avertizare cod portocaliu de fenomene meteo periculoase pentru localitățile Cornu Luncii, Mălini, Slatina, Râșca, Horodniceni și Valea Moldovei. Vor fi averse torențiale ce vor acumula peste 35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie și grindină. Avertizarea este valabilă până la ora 15.00.

