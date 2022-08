Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu mde fenomene periculoase pentru localitățile sucevene Broșteni, Șaru Dornei, Crucea, Panaci valabil astăzi între orele 16.30-17.30. Vor fi averse torențiale care vor depăşi 35…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină, intensificări ale vântului.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating