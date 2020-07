Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod roșu de furtuni în zona municipiului Câmpulung Moldovenesc și a unor localităților învecinate. Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă astăzi, între orele 14:00 și 15:00. Sunt vizate localitățile Câmpulung Moldovenesc, Moldovița, Vatra Moldoviței, Frumosu și Sadova. În acest interval se vor semnala averse ce vor cumula 40 l/mp – în zonă, s-au acumulat în ultima ora 50 – 60 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină și vijelie.

Tot astăzi, în același interval este valabil și un cod portocaliu de furtuni în localitățile Broșteni, Mălini, Stulpicani, Fundu Moldovei, Ostra, Pojorâta, Iacobeni, Cârlibaba, Breaza, Coșna și Ciocănești. Aici se vor semnala averse ce vor depăși 35 l/mp, grindină, frecvente descărcări electrice și vijelii.