Meteorologii au emis o avertizare cod roșu pentru șapte localități sucevene: Liteni, Dumbrăveni, Verești, Zvoriștea, Fântânele, Hânțești si Siminicea, astăzi pâna la ora 18:15. Sunt așteptate verse torențiale ce vor cumula 35…45 l/mp, descărcări electrice, grindină, vijelie.

