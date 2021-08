Zâna buna bună din viața lui Codin Maticiuc se numește Ana Pandeli. Este bruneta frumoasă și discretă care l-a făcut tătic de fată și care i-a dat Universul peste cap. Codin a dezvăluit detalii incredibile despre iubita lui, o neînfricată a muntelui și o maniacă a sportului. Click! relatează, integral, povestea publicată de Codin, pe Facebook.

„Gagica mea e nebună. Da, nu exagerez. Știam asta de ceva vreme dar acum mă gândesc serios să fac ceva în privința asta. Stați să vă explic.

Femeia e obsedată de sport. Efectiv face și patru antrenamente pe zi. Ea nu recunoaște, zice că face trei. Sală la greu, padel și spinning, pe astea le numără și ea. Ei, pe lângă astea trei ea mai face așa, „de plictiseală”: 18 minute de plank (sau cum s-o scrie că eu nici de scris nu mă pricep darămite să-l fac). 18 minute încontinuu?!? Întrebați orice om normal la cap, ăsta se pune cât un antrenament întreg.

În fine, începeți să înțelegeți că am dreptate când o fac nebună dar nu am terminat. Ea face trasee prin munți, pe ai noștri i-a terminat deja. Am fost și eu o dată sau de două ori pe niște trasee mai ușoare pe care oricum mi-am blestemat soarta în timp ce ea alerga în jurul meu că să facă mai multă mișcare. De ce? Pentru că e nebună.

Cum a terminat ea munții de la noi acum două săptămâni a plecat în Tanzania (Africa) să urce pe Kilimanjaro (5895 de metri). Nu s-a dus și ea pe Mont Blanc de exemplu (4800 de metri). De ce? Știți deja. Pentru că e nebună. O să ziceți că ce contează încă o mie de metri. Contează și o să vă dumiriți și voi de îndată.”

