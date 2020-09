De ceva vreme, persoanele publice și-au dat seama de puterea pe care o au în a-i influența pe fanii lor să facă bine celor aflați în nevoie. Este și cazul lui Codin Maticiuc, „detectivul” de la Masked Singer România, care a decis să-și canalizeze o bună parte a energiei către cauzele umanitare. Marea lui slăbiciune: copiii bolnavi. Acesta își dorește renovarea și modernizarea etajului 7 al Spitalului Fundeni, iar pentru ziua lui de naștere și-a propus să strângă o sumă care să-l ajute să-și continue proiectele, notează click.ro.

„Împlinesc 40 de ani. Acum, pe 5 octombrie. De obicei fac o super petrecere. Chiar am organizat câteva legendare. Anul trecut însă nu am făcut-o căci filmam undeva în munți la un film care va apărarea probabil la anul. M-am gândit că mă voi revanșa anul acesta că tot e cifră rotundă. În contextul actual n-am s-o fac. În schimb, apelez la toți prietenii mei din off-line și de aici din online să mă ajute să strâng bani pentru renovarea etajului 7 de la Fundeni. Am construit baile. Vreau să pot schimba și mobilierul. Puteți dona efectiv oricât. Am pus eu o sumă target pentru că fac 40 de ani, suntem peste 400.000 aici și m-am gândit să strâng 40k de euro adică 194.526 de lei.”, a transmis Codin Maticiuc prin intermediul rețelelor sociale, conform sursei citate.

