Codin Maticiuc se pricepe foarte bine să ne facă să râdem, cu filmele pe care le produce, dar și să plângem, atunci când publică în social media cazuri sociale, acțiuni de caritate sau povești cu și despre fiica lui, Smaranda. A topit Internetul cu un mesaj emoționant dedicat Smarandei, care a împlinit un anișor, notează click.ro.

„La mulți ani, dragostea mea!

Te-ai născut acum un an și parcă nu-mi vine să cred prin câte am trecut deja împreună. Ți-ai dat seama deja că numele tău, Smaranda, este numele bunicii tale și acum că poți să citești rândurile astea sigur ai înțeles și de ce îmi doresc atât de mult s-o moștenești încât am forțat un pic ursitoarele în direcția corectă. Te-ai născut la Miami pentru că tatăl tău muncea la Miami Bici, un film pe care o să-l vezi și tu cândva, dar mai ai de așteptat, domnișoară. Datorită acestui lucru ai tu acum două cetățenii și cândva am să te rog să mergi să votezi și la ei că văd că nu prea se mai descurcă. În schimb, din cauza aceluiași lucru, când ai împlinit o lună și ai plecat cu mama ta în țară mi-ai răcit îngrozitor. Îmi cer scuze, iubita mea, pentru asta. O am pe suflet și acum. E din vina mea că te-ai născut pe un meleag unde nu am putut să te cresc măcar până la imunitatea aia de la un an. Iartă-mă.”, este parte din mesajul lui Codin Maticiuc.

