Cel puțin până acum, solicitarea primarului comunei Pojorîta, Bogdan Codreanu, de testare gratuită pentru noul coronavirus a profesorilor din zona de munte a județului Suceava, a rămas fără răspuns. El a propus ca parte din testele cumpărate de primăriile din zona de munte, atunci când au făcut donații către municipalitatea câmpulungeană, să fie folosite pentru testarea gratuită a cadrelor didactice. Pe durata stării de urgență, cu fonduri de la 10 primării din Bucovina de Munte s-au cumpărat un aparat Real Time-PCR și teste pentru Spitalul din Câmpulung Moldovenesc. Prezent în studioul Radio Top, primarul Codreanu a explicat: „A fost un apel către primarul de Câmpulung Mihăiță Negură și către firma care în mod miraculos a închiriat aparatul PCR pe care primarii din zona de munte l-au cumpărat. Fiecare primărie, în funcție de buget, a contribuit cu sume de 20.000 sau de 30.000 de lei. Banii s-au transferat în conturile Primăriei Câmpulung Moldovenesc pentru achiziționarea unui aparat PCR cu care trebuia dotat Spitalul Municipal. În acea nebuneală, cu pandemia, lipsa de reacție a autorităților centrale, județene și a celor care practic gestionează spitalele sucevene, am găsit de cuviință împreună cu ai mei colegi primari și nu în ultimul rând cu comunitățile locale să facem acest efort. Acest efort nu a fost răsplătit. Nu pentru primarul Codreanu, nu pentru primarul Tudor Zdrob de la Fundu Moldovei, nu pentru primarul Mihai Constantinescu de la Sadova, ci pentru comunitățile locale am făcut un apel public la primarul Negură și la firma care are aparatul să testeze toate cadrele didactice din zona de munte. Asta, pentru a demonstra că efortul pe care l-au făcut comunitățile locale are și un sfîrșit bun. Nu am primit nici un semnal. Îi întreb din nou public pe primarul Cîmpulungului și pe operatorul privat cum văd rezolvarea problemei și ce soluții au. Pentru că zece localități din Bucovina de Munte au pus bani din taxele și impozitele cetățenilor, din taxele și impozitele părinților și bunicilor care-și trimit copiii la școală și din taxele și impozitele care au domiciliul în Frumosu, Fundu Moldovei, Vatra Moldoviței, Moldovița, Pojorîta, Sadova, Breaza, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița și Vama, unde dorim testarea. Și le-o spun foarte răspicat că dacă nu dau curs solicitării le voi transmite tuturor cadrelor didactice mesajul că Mihăiță Negură și acel operator privat nu au grijă de sănătatea dascălilor”. Bogdan Codreanu a mai spus că dacă problema nu va fi soluționată, atunci va solicita returnarea celor 30.000 de lei proveniți de la Primăria Pojorîta. Banii ar urma să fie folosiți pentru testarea profesorilor pentru coronavirus. Primarul a menționat că nu are semnale că în zona de munte ar fi profesori care nu- și doresc să fie testați COVID-19.