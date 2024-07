Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de val de căldură intens și persistent, caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat valabil pentru tot județul Suceava în zilele de 15 și 16 iulie. Potrivit meteorologilor, în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea și sud-vestul Transilvaniei, valul de căldură va continua să se intensifice. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade, iar pe litoral vor fi de 33…36 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice nu vor coborî sub 22 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale.

Reamintim că astăzi și mâine, jumătatea estică a județului Suceava este sub cod roșu de caniculă. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale. În cele două zile, jumătatea de vest a județului Suceava se află sub cod portocaliu de val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor fi de 35…40 de grade, iar pe litoral de 32…35 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale.