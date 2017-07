Colegiul Medicilor Dentiști Suceava va analiza săptămîna viitoare solicitarea DSP Suceava de ridicare a dreptului la liberă practică pentru medicul stomatolog sucevean, Mircea Pușcațu, acuzat că face campanii anti-vaccinare folosind false argumente științifice. Între timp, Vasile Astăstoaie, fost președinte al Colegiului Medicilor din România, îl critică pe directorul adjunct al DSP Suceava, Cătălina Zorescu, și arată că, ”în locul unor dezbateri profunde și argumentate, în locul unui dialog se recurge la folosirea bâtei și a pumnului în gură”. Zorescu a primit amenințări cu moartea pe pagina ei de facebook, iar dentistul reclamat publică un articol în care arată, printre altele, că adjuvanții pe bază de aluminiu din vaccinuri PRODUC boli autoimune grave. ”Vaccinurile conțin cantități enorme de aluminiu și de aceea nu aș face copiilor mei astfel de vaccinuri ce conțin Aluminiu” susține acesta.

Președintele interimar al Colegiului Medicilor Dentiști Suceava, dr. Dan Gabriel Gospodaru, aflat în concediu în străinătate, este de părere că este vorba de o situație care trebuie tratată cu multă atenție și crede că medicul Mircea Pușcașu nu a făcut o faptă care să ducă la ridicarea dreptului la liberă practică, sancțiune cerută de DSP Suceava.

Dr. Gospodaru a precizat că situația va fi analizată săptămăna viitoare, când vor avea loc discuții cu toate părțile implicate.

Pe de altă parte, Vasile Astăstoaie, fost președinte al Colegiului Medicilor din România, îl critică pe directorul adjunct al DSP Suceava, Cătălina Zorescu, și arată, într-o notiță pe pagina lui de facebook, că în locul unor dezbateri profunde și argumentate, în locul unui dialog se recurge la folosirea bâtei și a pumnului în gură. Tot pe facebook, directorul adjunct al DSP Suceava, medicul epidemiolog Cătălina Zorescu, a stîrnit un val reacții pro și contra și a primit chiar și amenințări cu moartea. Medicul reclamat, dentistul Mircea Pușcașu, pe care tot nu am reușit să-l contactăm, notează, tot pe facebook, ”chiar dacă unii ar vrea ca eu să fiu sancționat pentru opiniile mele medicale, vă rog in mod politicos să imi permiteți să mă exprim critic, dar civilizat și argumentat, față de vaccinurile utilizate azi, Câteva obiecții aș avea: și atașează link către un articol semnat de el și intitulat ”Adjuvanții pe bază de aluminiu din vaccinuri PRODUC boli autoimune grave. Vaccinurile conțin cantități enorme de aluminiu”. ”Aici am vorbit puțin de modurile de absorbție, de efectele neurologice și renale ale Aluminiului, dar cred că cele mai grave sunt reacțiile imunologice, declanșarea poli alergiilor digestive cu urmările lor dezastruase, inclusiv cerebrale și declanșarea bolilor autoimune, pentru că rolul Aluminiului in vaccinurile actuale este cel de adjuvant, declanșator al reacțiilor imunologice, reacții ce nu sunt deloc ținute sub control. Și de aceea nu aș face copiilor mei astfel de vaccinuri ce conțin Aluminiu”, scrie, printre altele Mircea Pușcașu, care este președintele Asociației Bucovina Profundă și membru al Federației Ortodoxe ProVita.