Conducerea Colegiul Medicilor Suceava i-a mulțumit omului de afaceri Ștefan Mandachi pentru sprijinul acordat cadrelor medicale pe perioada pandemiei de coronavirus. Colegiul Medicilor Suceava a transmis o scrisoare de mulțumire către toți cei care s-au implicat pentru a veni în sprijinul medicilor din județ. „Acum când epidemia Covid 19 este pe o pantă descendentă și au fost aprobate măsuri de relaxare, Colegiul Medicilor Suceava dorește să aducă mulțumiri tuturor acelora care s-au implicat și au înțeles că trebuie să ajute medicii în lupta lor.

A-i enumera pe toți ar însemna să acoperim o întreagă pagină. Suntem convinși că mulțumirile noastre vor ajunge la fiecare dintre ei, acoperite fiind de recunoștință și respect.

O mențiune specială trebuie acordată domnului Ștyefan Mandachi, inițiatorul campaniei și cel care, prin ajutorul acordat în mod constant, a contribuit cel mai mult la ușurarea situației speciale în care s-au găsit cadrele sanitare implicate la toate nivelurile în lupta contra bolii Covid 19”, a transmis Colegiul Medicilor Suceava.