Din toamnă, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava va funcționa, în premieră, o clasă de educator-puericultor. Directoarea colegiului, Anca Maria Tronciu, a declarat, la Radio Top, că s-a luat decizia de a înființa o astfel de clasă în condițiile în care creșele au trecut sub tutela Ministerului Educației. Profesoara a afirmat: „Vom pregăti viitoarele cadre didactice care vor preda la creșă, respectiv, copiilor de până în 3 ani. Absolvenții noștri pot merge direct în sistemul de învățământ ca educatori, ca învățători, fără studii universitare. Ei fac studii superioare fie pentru salarizare, fie pentru că-și doresc să meargă mai departe. Se pot angaja la 19 ani. Dau examenul de titularizare, ocupă un post și pot face în paralel Facultatea de Științe ale Educației dacă vor”. În opinia Ancăi Tronciu, clasa de educatori-puericultori va avea căutare. Directoarea a afirmat: „Sperăm să avem copii pe care să-i formăm. Cadrele didactice de la „Mihai Eminescu” au răbdare, sunt umane și pot să-i facă pe copii să aibă încredere în ei, să poată porni la drum cu un bagaj bogat de cunoștințe și de parte practică”. Profesoara Tronciu a mai spus că la secțiile de pedagogie ale colegiului sunt în general fete, în timp ce la secțiile de matematică-informatică predomină băieții.

