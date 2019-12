Începând cu data de 11 decembrie 2019, Colegiul Tehnic C.F. „Unirea” din Pașcani este Centru de Pregatire Examene Cambridge. Printre avantajele obținerii calității de centru de pregătire și examinare se numără faptul că înscrierea elevilor este facuta prin intermediul scolii noastre fara taxe suplimentare, iar ca urmare a înscrierii prin școală, elevii din clasele cu predare intensivă a limbii engleze, care doresc sa sustina examenul Cambridge Advanced English (CAE), beneficiază de 10% reducere la taxa de examen.

Calitatea excelentă a profesorilor noștri de la catedra Limbi străine și rezultatele elevilor noștri în competițiile naționale și internaționale de traduceri au adus Colegiului « Unirea » statutul de Partener al Centrului de Pregatire pentru Examene Cambridge Twinkle Star, dar și cel de Centru de Pregatire Examene Cambridge, devenind totodată și prima unitate de învățământ din Pașcani cu acest titlu.

Pe 30 octombrie 2019, Centrul de Pregatire pentru Examene Cambridge Twinkle Star, Iași a susținut la Colegiul « Unirea » o prezentare la care au participat peste 100 de elevi, în cadrul căreia s-a discutat despre examenul de B2 First for Schools (FCE). În urma întâlnirii avute, delegații au înțeles interesul uniriștilor pentru un asemenea examen.

Miercuri, 11 decembrie 2019, la nivelul școlii noastre s-a organizat o pre-testare de examen Cambridge la care au participat elevii interesați să-și evalueze nivelul de limba engleză. Clasele a IX-a și a X-a au susținut o testare de B1 Preliminary for Schools (PET) iar clasele a XI-a și a XII-a o testare de B2 First for Schools.

În urma corectarii acestor teste, se va determina nivelul de limbă al elevilor testați, înțelegând totodată și pentru ce tip de examen sunt pregătiți. Ulterior, se va putea stabili și o dată de examen real.

Twinkle Star Iași este cel mai mare Centru de Pregatire pentru Examene Cambridge din Moldova, având peste 4000 de cursanți activi înscriși la cursurile de engleză și germană.

Cu o experiență de peste 11 ani în pregatirea candidaților pentru Examene Cambridge, fiind din 2016 Centru Autorizat de Examinare, organizația are posibilitatea de a colabora cu școli din România, furnizand examene Cambridge chiar în incinta lor.