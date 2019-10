„Un amplu program de învățare colegială și un schimb reciproc de bune practici în activitatea profesională este EQAVET – „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training National reference points”. Acest proiect, ce a primit finanțare prin programul Erasmus, a fost inițiat de CNDIPT – M.E.N, noi fiind selectați, a declarat prof. Iuliana Gordin, purtător de cuvânt, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea”, Paşcani.

Activitățile de proiect sunt organizate în zece rețele școlare naționale.

Colegiul ”Unirea” face parte din rețeaua partenerială Comerț EQ 4, alături de alte cinci școli: Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Galați, Colegiul Economic Buzău, Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău, Colegiul Economic Administrativ Iași și Colegiul Economic ”Octav Onicescu” Botoșani.

Întalnirile colegiale au loc în intervalul octombrie 2019-martie 2021.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea culturii calității, încurajarea comunicării și a schimbului de bune practici în cadrul rețelei parteneriale.

Fiecare școală din proiect organizează câte o activitate de învățare colegială (peer learning).

Colegiul Tehnic C.F. “Unirea” a organizat prima întâlnire de proiect în cadrul rețelei EQ 4. Activitatea noastră a fost un seminar interactiv ”MiniEconomics Debate” la care au participat reprezentanți din celelalte cinci școli partenere de proiect, profesorii din catedra Discipline economice și elevi. După o prezentare a tuturor școlilor, doamna profesor Iuliana Costea – șef catedră Discipline economice a adus expertiza școlii noastre în educația economică, financiară și antreprenorială – document intitulat ”Creativitate și inovare în învățământul economic pășcănean”. În partea a doua, după vizitarea spațiilor școlare, doamna profesor Orășanu Daniela a prezentat metoda dezbaterii ca resursă didactică de învățare.

Seminarul a continuat cu o dezbatere demonstrativă a clubului ”Narnia”, cu tema ”Interzicerea monitorizării activității online a persoanelor în scopuri comerciale”. Întâlnirea s-a încheiat cu dezbateri colegiale de grup, feedback și concluzii.

Referirea la modelele de bune practici recunoscute și compararea permanentă cu acestea înseamnă o sursă foarte importantă de a deveni mereu mai buni, este ceea ce se numește în practica internatională benchmarking.